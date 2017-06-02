Продаж нових автобусів з початку року зріс майже на 50%

Продаж нових автобусів в Україні в січні-травні 2017 року порівняно з аналогічним періодом 2016 року зріс на 48,5% - до 597 одиниць, повідомляє прес-служба асоціації "Укравтопром".

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За даними асоціації, в травні в Україні було продано 120 нових автобусів, що в 2 рази більше порівняно з травнем минулого року, і в 3 рази більше відносно квітня 2017 року.

Як відзначили в прес-службі, незважаючи на санкції, які були застосовані Україною проти ряду російських компаній, у тому числі компанії "Павловський автобусний завод", її продукція зайняла в травні лідируючу позицію на українському ринку з показником в 40 реалізованих і поставлених на облік автобусів, що майже в 6 разів більше ніж у травні минулого року.

На продукцію автобусів зі Львова марки Electron припадає 23 автобуса, що на 22% більше травня минулого року.

На третьому місці "Богдан", який збільшив продажі на 22% - до 22 автобусів.

Як повідомляв УНІАН, обсяг продажів нових автобусів в Україні в 2016 році порівняно з 2015 роком зріс у 2 рази і становить 1,293 тисячі одиниць.