Розбудова автошляхів у Донецькій області потребує 29 млрд грн – Жебрівський

Голова Донецької обласної цивільно-військової адміністрації Павло Жебрівський заявив, що розбудова автомобільних шляхів у Донецькій області потребує фінансування у розмірі 29 мільярдів гривень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Жебрівський заявив сьогодні під час форуму, який присвячено відновленню та розвитку Донбасу, що проходив у Маріупольському державному університеті.

«Нам необхідно 29 мільярдів гривень, щоб привести дороги Донеччини до відповідності», - зазначив Жебрівський.

За його словами, ключові автотраси області залишилися на окупованій території Донбасу. Жебрівський також наголосив на важливості продовження децентралізації управління, яка наразі триває в Україні.

«Кожен регіон має бути економічно самодостатнім», - підкреслив Жебрівський.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні Жебрівський також заявив, що очікує отримати від Європейського Союзу 1,3 млрд грн допомоги для Донецької області.

Сьогодні, 2 червня, міністр закордонних справ України Павло Клімкін та єврокомісар з питань європейської політики сусідства та перемовин із розширення Йоганнес Ган перебувають на Донбасі. У Маріуполі вони взяли участь у форумі, який присвячено відновленню та розвитку Донбасу.

Єврокомісара супроводжують перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко, віце-прем'єр Геннадій Зубко, голова Донецької ОДА Жебрівський та міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.