У Львові відбувся Міжнародний фестиваль ретро-автомобілів "Леополіс Гран Прі – 2017" (фоторепортаж)

Львівський центральний парк культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького перетворився на відкритий музей автомобілів – столиця Галичини приймала Міжнародний фестиваль ретро-автомобілів «Леополіс Гран Прі – 2017» (міжнародна назва – «Leopolis Grand Prix – 2017»), пише ZIK.

До Львова приїхали автовиробники, щоб показати історію своїх автомобілів.

У програмі фестивалю – виставки-презентації ретро-автомобілів під відкритим небом, ретро-парад автомобілів центральними вулицями міста, змагання на дитячих автомобілях, покази спеціалізованих колекцій мод автомобільної тематики.

Як і в 30-их роках минулого століття, одночасно із перегонами по «Львівському трикутнику» відбулися перегони на дитячих авто «Формула 001» (у 1930-их роках саме такі перегони відкривали «Гран Прі Львова»).

Цьогоріч у Міжнародному фестивалі класичних (старожитніх) автомобілів «Леополіс Гран Прі» зареєстровано 200 автомобілів із дев’яти країн світу (Україна, Білорусь, Польща, Литва, Австрія, Італія, США, Естонія, Чехія). Це представники 48 авто-фан клубів світу! Вперше приєдналися екіпажі із Естонії та США. Україну представляли автолюбителі Запорізької, Харківської, Дніпропетровської, Одеської, Київської, Івано-Франківської, Тернопільської та Львівської областей.

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На фестивалі був виставковий ряд американського автопрому, в тому числі FordT (1912), PontiacLandau (1928), CadillacdeVille (1963), CadillacCalais (1967), BuickLeSabre (1976), BuickElectra (1972).

Одними з учасників Англійської вулиці стали JaguarXJ-12 (1984), JaguarSS100 (1936) та RollsRoyceSilverCloudII (1962).

З радянських легенд на виставці можна було зустріти легендарні автомобілі ЗІЛ-115 (1978 року), яким користувався голова Комуністичної партії України Володимир Щербицький, ЗІС-110, ГАЗ-13 та «Чайку» ГАЗ-14, яку називали «радянським мерседесом», оскільки тільки цими машинами їздили члени політбюро ЦК КПРС.

На Німецькій вулиці були представлені WandererW23 (1938), BMWDA3 Wartburg (1930) та ще десятки інших автомобілів відомих марок.

Довідка УНІАН. Леополіс Гран Прі – міжнародний фестиваль ретро–автомобілів, найбільша автомобільна подія України та Центральної Європи.

Саме у Львові у 1930 році на рівні з іншими європейськими країнами зароджувалася Формула 1 — на вуличній трасі Львова проводилися кільцеві перегони, що мали статус Гран Прі. Етап був частиною міжнародної серії Гран Прі, попередника Формули-1.

З 2010 року Леополіс Гран Прі відроджений у статусі ретро.

Щороку фестиваль приймає більше 100 екіпажів з різних країн Європи.