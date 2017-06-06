Мінінфраструктури анонсувало запуск поїзда "п'яти столиць"

Міністерство інфраструктури має намір запустити пасажирський потяг "п'яти столиць" за маршрутом Київ-Мінськ-Вільнюс-Рига-Таллінн.

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Про це повідомив на прес-конференції міністр інфраструктури Володимир Омелян.

"Хотів би презентувати проект потяга п'яти столиць. Його мета - об'єднати пасажирським сполученням п'ять європейських столиць: Київ, Мінськ, Вільнюс, Ригу, Таллінн", - сказав він, додавши, що в перспективі маршрут може бути продовжено до Одеси.

Міністр наголосив, що сполучення здійснюватиметься колією 1520 міліметрів.

«Це означає відсутність перевстановлення і втрати часу для пасажирів. Такий поїзд з'єднає Україну з трьома країнами Європейського Союзу », - сказав Омелян.

Як повідомляв УНІАН, з 12 червня акціонерна держкомпанія «Укрзалізниця» має намір запустити поїзд сполученням Ковель (Волинська обл.) - Хелм (Польща), а з 1 серпня поїзд за маршрутом зі Львова до польського Кракова.