Найбільший європейський лоукостер Ryanair в 2018 році може запустити нові рейси з України

Одна із найбільших європейських лоукост-авіакомпаній - Ryanair може запустити нові рейси з аеропортів України у 2018 році, крім рейсів з державного міжнародного аеропорту "Бориспіль" і міжнародного аеропорту "Львів" ім. Данили Галицького, які здійснюватимуться у 2017 році.

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Про це журналістам повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

"Зараз про це (заходження Ryanair до інших аеропортів - УНІАН) йдуть переговори. Нам важливо, щоб уже анонсовані рейси відбулися з двох українських аеропортів, але, безперечно, вони (Ryanair - УНІАН) мислять значно глобальніше», - сказав міністр.

За його словами, заходження Ryanair до інших аеропортів, швидше за все, буде у 2018 році.

«Ми працюємо над тим, щоб це було у цьому році, але, швидше за все, це буде у 2018 році», - сказав Омелян.

Також, міністр зазначив, що лоукост-компанії будуть літати тільки з тих міст, де є готова аеропортова інфраструктура.

«Ключова концепція лоукостерів - місто створює умови в аеропорту і після цього компанія літає. Інакше, коли вона заходить до зруйнованих аеропортів і за свої кошти відбудовує їх - не буває», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у березні найбільший лоукостер Європи авіакомпанія Ryanair оголосила, що з 30 жовтня 2017 року відкриє 11 рейсів з Києва та Львова.

З Києва авіакомпанія запустить рейси до Стокгольма, Манчестера, Лондона і Ейндховена, а зі Львова - до Лондона, Ейндховена, Берліна, Вроцлава, Кракова, Будапешта і Меммінгена. Зі Львова до Ейндховена, Лондона, Берліна, Будапешта і Меммінгена рейси здійснюватимуться 2 рази на тиждень, до Кракова і Вроцлава - 3 рази на тиждень.

Однак пізніше, зважаючи на високий попит з боку українців, лоукостер повідомив, що вже у вересні почне польоти зі Львова до Берліна, а також зі Львова та Києва до Лондона.

26 квітня міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив про те, що Ryanair досягла домовленості з керівництвом найбільшого в Україні державного міжнародного аеропорту «Бориспіль» і міжнародного аеропорту «Львів» ім. Данили Галицького щодо своєї польотної програми на поточний рік з даних аеропортів.