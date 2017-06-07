У Кабміні розповіли, коли визначиться доля Балчуна на посаді голови "Укрзалізниці"

Кабінет міністрів України ухвалить кадрове рішення стосовно чинного керівництва «Укрзалізниці» після звіту про його діяльність за 2016 рік, який має бути представлений в найближчі кілька тижнів.

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Про це повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

«Аналізуючи ситуацію, що склалася із закінченням терміну контракту голови компанії Войцеха Балчуна, Мінекономрозвитку вважає, що ухваленню рішення про дію контракту голови правління ПАТ "Укрзалізниця" має передувати заслуховування урядом України звітів правління і наглядової ради ПАТ з метою проведення аналізу діяльності товариства за 2016 рік. Упродовж кількох тижнів голова правління і наглядову рада мають підготувати та подати відповідний звіт», - йдеться в повідомленні.

У міністерстві відзначили, що після заслуховування інформації про результати діяльності «Укрзалізниці» буде ухвалено рішення про продовження або припинення трудових відносин із головою правління компанії Бальчуном.

Як повідомляв УНІАН, міністр інфраструктури України Володимир Омелян розраховував, що Кабінет міністрів України на своєму засіданні 7 червня не продовжить контракт із головою «Укрзалізниці» Балчуном.

Балчун був призначений на посаду голови «Укрзалізниці» за результатами відкритого конкурсу розпорядженням Кабінету міністрів 20 квітня 2016 року.

З кінця 2016 року Омелян неодноразово звинувачував Балчуна в непрофесіоналізмі та повільному реформуванні компанії. На засіданні уряду 25 січня між Омеляном і прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом відбулася дискусія з приводу проблемних питань в реформуванні «Укрзалізниці» і діяльності її керівника Балчуна.

Гройсман заявив, що Кабінет міністрів ухвалив рішення про підпорядкування «Укрзалізниці» безпосередньо уряду, аби не допустити перетворення компанії на заручницю особистих стосунків і амбіцій чиновників різних рангів. При цьому Омелян наполягав на перегляді рішення уряду про виведення «Укрзалізниці» з підпорядкування Мінінфрастуктури і передачі в управління Міністерству економічного розвитку і торгівлі. Також він заявив про намір оскаржити це рішення в суді.

У свою чергу, Гройсман запропонував провести «авторитетний» аудит діяльності Балчуна на посаді голови «Укрзалізниці», за підсумками якого ухвалити відповідні кадрові рішення.