Україна і Молдова спільно розвиватимуть басейн Дністра

Верховна Рада ухвалила урядовий закон про ратифікацію Договору між урядами України та Республіки Молдова про співробітництво у сфері охорони і сталого розвитку басейну річки Дністер (№0146).

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Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 227 народних депутатів із 359, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом передбачається ратифікувати відповідний договір, вчинений 29 листопада 2012 року в Римі, який набирає чинності з дати отримання останнього письмового повідомлення про виконання необхідних договірними сторонами внутрішньодержавних процедур.

Метою договору є створення правових і організаційних умов співпраці для досягнення раціонального й екологічно обгрунтованого використання і охорони водних та інших природних ресурсів, а також екосистем басейну річки Дністер на користь населення і сталого розвитку держав договірних сторін.

Зокрема, сторони співпрацюють у реалізації завдань щодо істотного зниження рівня забруднення вод басейну річки Дністер і Чорного моря; запобігання деградації екосистем, їх відновлення, а також збереження біорізноманіття у басейні річки Дністер.

Дія відповідного договору розповсюджується на басейн Дністра, в тому числі поверхневі і пов'язані з ними підземні води, в межах територій держав договірних сторін.

Використання басейну Дністра для судноплавства не належить до сфери застосування договору, за винятком окремих випадків.

Крім того, сторони співпрацюють у проведенні наукових досліджень, проводять спільні водогосподарські та водозахисні заходи, взаємодіють у сфері раннього оповіщення і надання допомоги у надзвичайних ситуаціях.

Згідно з документом, сторони мають сприяти адміністративно-територіальним одиницям і територіальним громадам у межах своєї частини басейну річки для здійснення заходів відповідного плану управління басейном річки.

Також сторони визначають свій національний орган, який координуватиме виконання положень договору на території своєї держави.

З метою отримання регулярної інформації про стан басейну річки сторони здійснюють моніторинг з узгоджених програм.

Для досягнення цілей цього договору сторони створюють Комісію зі сталого використання і охорони басейну річки Дністер. Ця комісія працює під керівництвом двох співголів, створює робочі органи і залучає до роботи експертів.

Договір діє протягом 5 років, і його дія автоматично продовжується на наступні 5-річні періоди, якщо жодна зі сторін не вирішить припинити його дію.