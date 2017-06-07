Опубліковано унікальні кадри випробувального польоту українського літака Ан-132D (відео)
17:36, 07 червня 2017Транспорт/Звя'зок
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Ан-132D - перший літак у лінійці "Антонова" без російських комплектуючих.
Держпідприємство "Антонов" показало унікальні кадри випробувального польоту літака Ан-132D. Відповідний відеозапис опубліковано на YouTube-каналі ДП.
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Новий український Ан-132D 31 березня вперше піднявся у повітря, це 1-й літак у лінійці "Антонова" без російських комплектуючих.
Особливістю літака є його пристосованість до експлуатації в різних кліматичних умовах, особливо в умовах спекотного клімату, на високогірних і непідготовлених аеродромах.
Вантажопідйомність Ан-132D - 9,2 т, довжина - 24,537 м, висота - 8,8 м, розмах крил - 29,2 м.
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