Опубліковано унікальні кадри випробувального польоту українського літака Ан-132D (відео)

Держпідприємство "Антонов" показало унікальні кадри випробувального польоту літака Ан-132D. Відповідний відеозапис опубліковано на YouTube-каналі ДП.

Читайте такожУкраїнський літак АН-2-100 встановив світовий рекорд (відео)

Новий український Ан-132D 31 березня вперше піднявся у повітря, це 1-й літак у лінійці "Антонова" без російських комплектуючих.

Особливістю літака є його пристосованість до експлуатації в різних кліматичних умовах, особливо в умовах спекотного клімату, на високогірних і непідготовлених аеродромах.

Вантажопідйомність Ан-132D - 9,2 т, довжина - 24,537 м, висота - 8,8 м, розмах крил - 29,2 м.