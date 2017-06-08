Турецький лоукостер розширить свою присутність на українському ринку

Турецька авіакомпанія Pegasus Airlines збільшила кількість рейсів між Києвом і Анкарою з чотирьох до семи на тиждень, повідомила прес-служба міжнародного аеропорту "Київ" (Жуляни).

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Згідно з повідомленням, звичні раніше вильоти з аеропорту "Київ" (Жуляни) доповнено новими рейси по середах, п'ятницях і неділях.

З аеропорту Эсенбога (Анкара) Pegasus Airlines тепер виконує рейси ще в середу, четвер і суботу. Таким чином, з початком літа рейс Київ-Анкара-Київ буде виконується щодня.

"З 15 червня 2017 пасажири зможуть скористатися зручними перельотами з Києва (і назад) за напрямами: Адана, Анталія, Стамбул, Газіантеп, Діярбакир, Трабзон, Центр (Баликесір), Ерзурум", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що Pegasus Airlines також починає виконання нових регулярних рейсів з Анкари всередині Туреччини.

Як повідомляв УНІАН, авіакомпанія Pegasus Airlines з 6 грудня минулого року почала виконання регулярних рейсів за маршрутом Анкара-Київ-Анкара.

Наприкінці жовтня минулого року щоденні рейси між Києвом і Анкарою запустив найбільший в Україні авіаперевізник компанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ).

Довідка УНІАН. Аеропорт "Київ" (Жуляни) є одним з найстаріших аеропортів України і працює з 1924 року. У 2012 році була завершена реконструкція аеропорту та будівництво відразу декількох нових терміналів, включаючи центральний термінал "А" і віп-термінал для бізнес-авіації.