На перспективу: ЄС може скасувати роумінг для України
Податок роумінгу скасували в Європі, і зараз хочуть зробити те саме з шістьма країнами зі Східного партнерства.
Європейський Союз може скасувати роумінг для шести країн Східного партнерства - України, Грузії, Азербайджану, Молдови, Білорусі та Вірменії.
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Про це заявив глава відділу сервісу зовнішніх дій Європи в ЄС Борис Ярошевич, передає "Грузія Онлайн".
"Якщо ви подорожуєте країнами ініціативи Східного партнерства, або з цих країн у Європі, тоді податок роумінгу дуже дорогий. Податок роумінгу скасували в Європі, і зараз ми хочемо зробити те ж саме з шістьма країнами-партнерами", - зазначив він.
Це стане можливо за умови запровадження єдиного тарифу зв'язку, узгодженого з мобільними операторами, проте повна реалізація даної ініціативи буде можлива не раніше, ніж 2020-го.