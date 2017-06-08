СОТ сформувала панель експертів за позовом України проти Росії через обмеження транзиту

Світова організація торгівлі сформувала панель експертів за позовом України проти Росії через обмеження транзиту товарів до країн Середньої Азії.

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Про це повідомляється на сайті СОТ.

Згідно з повідомленням, 6 червня генеральний директор СОТ за запитом України в результаті відсутності консенсусу з Росією за підсумками двосторонніх консультацій призначив головою сформованої панелі Джорджа Абі-Сааба (Georges Abi-Saab), а її членами - Ічіро Аракі (Ichiro Araki) і Мохаммада Сайєда ( Mohammad Saeed).

При цьому право брати участь у засіданнях панелі як третя сторона зарезервували Австралія, США, ЄС, Китай, Японія, Корея, Туреччина, Індія, Молдова, Канада, Австралія, Норвегія, Бразилія, Болівія, Чилі, Парагвай, Саудівська Аравія і Сінгапур.

Як повідомляв УНІАН, взаємні торговельні обмеження між Україною і Росією були запроваджені в січні минулого року через те, що між Україною і ЄС набув чинності режим вільної торгівлі. Взимку був значно обмежений експорт українських товарів до Росії, а потім було накладено повне ембарго на експорт продовольства з України в Росію. У липні Росія продовжила політику торговельних обмежень, закривши транзит українських товарів через свою територію в напрямку третіх країн, перш за все Казахстану і Киргизстану.

У вересні 2016 року Україна надіслала вимогу до СОТ про консультації з Російською Федерацією. У листопаді такі консультації було проведено, проте Росія відмовилася скасовувати обмеження.

Європейський Союз, США і ряд інших країн підтримали Україну в спорі з Росією в рамках Світової організації торгівлі про обмеження українського транзиту.