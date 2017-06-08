"Богдан Моторс" поставить Києву 80 тролейбусів на півмільярда гривень

Компанія «Богдан Моторс», яка входить в корпорацію «Богдан», виграла тендер на поставку комунальному підприємству «Київпастранс» 80 тролейбусів з низьким рівнем підлоги на загальну суму близько 500 млн грн.

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Як повідомила прес-служба корпорації, «Богдан Моторс» поставить 60 міських тролейбусів завдовжки не менш як 11,9 метра і 20 тролейбусів не менш як 18,5 метра з низьким рівнем підлоги.

«До участі в тендері було запропоновано дві моделі 100% низькопідлогових тролейбусів виробництва «Богдан Моторс» - «Богдан Т70117» і «Богдан Т90117». Згідно з умовами договору про закупівлю, для поліпшення комфорту всі тролейбуси для Києва будуть обладнані кондиціонерами кабіни водія і салону», - йдеться в повідомленні.

У прес-службі уточнили, що «Богдан Т70117» - це 12-метровий міський тролейбус загальною пасажиромісткістю понад 90 пасажирів (зокрема 34 місця для сидіння), а «Богдан Т90117» - міський, дволанковий тролейбус, головною відмінністю якого є асинхронні тягові двигуни вітчизняного виробництва.

Як повідомляв УНІАН, 28 березня комунальне підприємство «Київпастранс» оголосило тендер на закупівлю 80 тролейбусів загальною очікуваною вартістю 510 млн грн з ПДВ.

«Богдан Моторс» входить в корпорацію «Богдан», яка є одним з найбільших виробників автомобільного транспорту в Україні. Потужності підприємства, які входять до її складу, дають змогу щорічно виробляти до 9 тисяч автобусів і тролейбусів.

Корпорація «Богдан» створена в лютому 2005 року з метою реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на створення в Україні потужностей з виробництва транспортних засобів усіх типів. З кінця 2008 року корпорацію контролює менеджмент «Богдана» і група українських банків.