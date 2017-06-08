Український літак "Руслан" за рекордний час перевіз вантаж із Чилі до Аргентини (фото)

Літак Ан-124-100 "Руслан" транспортував два фільтраційних трубопровідних блоки загальною вагою 24 тонни із Сантьяго-де-Чилі в Мендосу (Аргентина) для компанії Hunt&Palmer Cargo Charters.

Два великих промислових фільтраційних блоки довжиною 12 метрів, шириною 4 метри і висотою близько 3,6 метра літак доставив до Аргентини в суботу лише за 39 хвилин, повідомляє ЦТС.

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У прес-службі Antonov Airlines зазначили, що це рекордний час для такого перевезення. За словами представника Hunt&Palmer Cargo Charters, Дена Літтена, компанія не хотіла ризикувати пристроями при автомобільному перевезенні через несприятливі погодні умови, тому був обраний варіант авіаперельоту.

Як розповів виконавчий директор Antonov Airlines Мартін Баннс, це був один з найкоротших рейсів за останні десять років роботи компанії. Для вивантаження блоків не знадобилося спеціальне обладнання. Вантаж зняли за допомогою внутрішніх кранів літака.

Раніше УНІАН повідомляв, що український літак Ан-225 "Мрія" перевіз вантаж вагою 182 тонни, доставивши із Сан-Паулу в Сантьяго електротурбіну вагою 155 тонн, яка перебувала у спеціальній 27-тонній конструкції.