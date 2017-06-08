Рада перенесла запровадження екологічного стандарту "Євро-6" для автомобілів на 2020 рік

Верховна Рада України ухвалила за основу і в цілому закон про перенесення запровадження екологічного стандарту «Євро-6» для автомобілів на 1 січня 2020 року, що дасть можливість імпортувати транспортні засоби, що були у вжитку, які відповідають екологічному стандарту «Євро-5».

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За відповідний закон №5624 «Про внесення змін до Закону України "Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів" щодо посилення адаптаційної здатності та поетапного запровадження в Україні міжнародних екологічних вимог до транспортних засобів» проголосували 243 депутати при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Представляючи законопроект, народний депутат України Роберт Горват зазначив, що запровадження екологічного стандарту «Євро-6» відкладається на 2 роки.

«Законопроектом пропонується дати можливість ввезення на митну територію України до 31 грудня 2019 року включно транспортних засобів із екологічним стандартом не нижче рівня «Євро-5». Відповідно, запровадження екологічного стандарту «Євро-6» відкладається на 2 роки - із 1 січня 2020 року», - сказав Горват.

У свою чергу голова Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна, доповідаючи щодо законопроекту, зазначила, що його ухвалення також дозволить громадянам України купувати більш дешеві автомобілі.

«Законопроектом пропонується перенести термін запровадження стандарту екологічної безпеки "Євро-6" із 1 січня 2018 року на 1 січня 2020 року. Ухвалення законопроекту також дозволить громадянам України купувати дешевші автомобілі 2010 року зі зниженим акцизним податком протягом 2018 року», - сказала вона.

Згідно з пояснювальною запискою, чинний Закон "Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів" щодо колісних транспортних засобів передбачає поетапне запровадження європейських екологічних стандартів.

«Україна запровадила «Євро-3» у 2013 році, «Євро-4» - у 2014, а екологічний стандарт «Євро-5» почав діяти з 1 січня 2016 року. Крім того, законом передбачено запровадження екологічного стандарту «Євро-6» із 1 січня 2018 року. Запровадження екологічного стандарту «Євро-6» фактично унеможливить ввезення транспортних засобів, що були у вжитку, й збільшить вартість виробництва та імпорту нових. З огляду на низький рівень продажів, автомобілебудівні підприємства будуть неспроможні перейти до освоєння випуску нових моделей автомобілів», - сказано в пояснювальній записці.

Також у документі зазначається, що реалізація цього законопроекту дозволить адаптуватися виробництву і ринку транспортних засобів до поетапного запровадження в нашій країні вимог екологічної безпеки.

«Збереження стійкого імпорту транспортних засобів, що були у вжитку, забезпечить стабільні податкові надходження до державного бюджету на рівні 3 млрд грн щорічно. Здешевлення вартості транспортних засобів за рахунок імпорту автомобілів, що були у вжитку, які відповідають екологічному стандарту «Євро-5», стимулюватиме в 2018-2019 роках заміщення застарілого автопарку і в цілому позитивно вплине на рівень екологічності транспортних засобів, що експлуатуються в Україні», - йдеться в пояснювальній записці.

Як повідомляв УНІАН, кількість автомобілів, які перебувають на території України з порушенням терміну транзиту, з кінця вересня минулого року до цього часу збільшилась із 11 тис. до 15,752 тис.

З 1 серпня 2016 року в Україні набув чинності закон про зниження акцизу на імпорт автомобілів, що були у вжитку. Термін дії цього закону встановлено до 31 грудня 2018 року.

Зокрема, акциз на машини з об'ємом бензинового двигуна до 1 л становить 0,102 євро за 1 куб. см, що майже в 11 разів менше попередньої ставки в 1,094 євро.

Для інших обсягів двигуна сітка акцизу виглядає таким чином. Для бензинових авто: з двигуном 1-1,5 л акциз тепер становить 0,063 євро (раніше - 1,367 євро); з двигуном 1,5-2,2 л - 0,267 євро (раніше - 1,643 євро); з двигуном 2,2-3 л - 0,276 євро (раніше - 2,213 євро); з двигуном понад 3 л - 2,209 євро (раніше - 3,329 євро). Для дизельних автомобілів: із двигуном до 1,5 л - 0,103 євро (раніше - 1,367 євро); із двигуном 1,5-2,5 л - 0,327 євро (раніше - 1,923 євро); з двигуном понад 2,5 л - 2,209 євро (раніше - 2,779 євро).