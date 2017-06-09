Узбеки розробили для українців найдешевший автомобіль з "автоматом" (відео)

Виявляється, автомобіль з автоматичною коробкою передач, містким салоном, хорошим дизайном, величезним багажником може коштувати лише близько 10 тисяч американських доларів, пише 24 канал.

Це довела узбецька компанія Ravon, яка нещодавно вийшла на український ринок. В якості прикладу наводить седан Ravon R4. Ця машина точна копія американського Chevrolet Cobalt.

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"Перша передача" взяла узбецьку новинку на тест, щоб знайти всі плюси і мінуси цього автомобіля. А також розповісти про його технічну частину і провести кілька цікавих експериментів з авто.