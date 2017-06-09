Продаж вживаних авто в Україні зріс майже в 6 разів

Обсяг продажу вживаних автомобілів на первинному ринку, який формується за рахунок імпортних поставок, в Україні в січні-травні 2017 року порівняно з аналогічним періодом минулого року виріс в 5,6 разів і становить 18,2 тисячі авто, повідомила прес-служба асоціації "Укравтопром".

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За даними асоціації, за травень було зареєстровано 4,552 тисячі авто. При цьому, у порівнянні з травневим результатом минулого року первинний ринок вживаних легкових автомобілів зріс у 20 разів.

У травні перше місце збереглося за Renault - 886 старих авто, що становить 56% від загального обсягу реєстрацій легкових Renault.

На другій позиції залишилася Volkswagen - 782 штуки, а це дві третини від загальної кількості реєстрацій авто цієї марки.

Третя за популярністю з початку року незмінно залишається Skoda з результатом 573 автомобілів.

Марка Opel знаходиться на 4 позиції рейтингу з результатом 379 б/у автомобілів, в той же час нових Опелів було продано 394 штук.

Довідка УНІАН. Асоціація автовиробників України "Укравтопром" створена в 1997 році. Засновниками "Укравтопрому" виступили понад 20 підприємств, серед яких провідні підприємства автомобілебудівної галузі України – ЗАЗ, ЛАЗ, "АвтоКрАЗ" та інші.