"Укравтодор" почав виплачувати борги підрядникам за дорожні роботи

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") почав виплачувати борги підрядникам, які здійснювали дорожні роботи в 2010-2014 роках, у розмірі 723 мільйонів гривень. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook виконуючий обов'язки голови "Укравтодору" Славомір Новак.

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"Укравтодор" почав виплачувати борги підрядникам, які здійснювали дорожні роботи в 2010-2014 роках, а кошти з різних причин не отримали. Загалом виплатимо 723 мільйони гривень, передбачених постановою уряду", - написав він.

Новак підкреслив, що оплата підрядникам буде проводитися прозоро.

"Хочу звернутися до підрядників: платити "відсоток", щоб передати "нагору" не потрібно. Надайте документи в казначейство і чекайте оплату. Якщо агенти фінансового впливу на місцях будуть натякати на якісь комісійні - звертайтесь до "Укравтодору". Будемо розбиратися і порушувати справи", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня Кабінет міністрів України прийняв рішення направити 661,9 мільйона гривень на погашення заборгованості перед підрядниками Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор") за раніше виконані роботи на автошляхах.