У Львові обговорили безпеку на залізниці

З 7 по 9 червня у місті тривав науково-практичний семінар "Надійна інфраструктура – запорука безпеки руху на залізничному транспорті. Виробництво, випробування та експлуатація рейкових скріплень". Форум зібрав понад півсотні учасників – провідних фахівців-колійників – з України та Польщі.

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"Укрзалізниця" за рівнем безпеки та комфорту готова посісти місце поруч з найкращими європейськими залізницями", - повідомила співголова форуму Олена Баль, доцент львівської філії Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту (ЛФ ДНУЗТ). – Як приклад – виробничі потужності ТОВ НВП "Корпорація КРТ", провідного виробника рейкових скріплень, на яких побували учасники форуму. Ми наочно побачили, що в Україні стрімко розвивається виробництво, організоване за європейськими стандартами. Побували на полігоні, де випробовуються пружні скріплення КПП-5. Ми побачили захищену колію з надійними конструкціями. Це дійсно європейський рівень", - підкреслила фахівець.

На її думку, вся продукція, яка сьогодні виготовляється для устаткування інфраструктури ПАТ "УЗ", має проходити сертифікацію за європейськими нормами, це прискорить інтеграцію "Укрзалізниці" до європейської транспортної системи.

"Висновок семінару: вітчизняний виробник спроможний забезпечити залізничну інфраструктуру комплектуючими, які гарантують загальносвітовий рівень безпеки та комфорту залізничного руху. Наразі стоїть питання створення відповідної дорожньої карти", - заключила О. Баль.

Нагадаємо, ТОВ НВП "Корпорація КРТ", за фінансової підтримки якої відбувся семінар, - розпочало свою діяльність у 1993 році. Сьогодні це сучасне потужне виробництво, яке стабільно забезпечує "Укрзалізницю" необхідними комплектуючими - пружними скріпленнями КПП-5 та КПП-5-К. Підприємство – неодноразовий переможець професійних конкурсів та рейтингів як національного, так і міжнародного рівнів. А у 2016 році "Корпорація КРТ" стала одною з небагатьох українських компаній, які були офіційно представлені на всесвітній виставці залізничних досягнень InnoTransу Берліні (Німеччина).