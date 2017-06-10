У Шанхаї через проливні дощі скасували майже 200 авіарейсів
15:11, 10 червня 2017Транспорт/Звя'зок
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Через проливні дощі в аеропортах Shanghai було скасовано 101 міжнародний і 92 внутрішніх рейси, ще 64 рейси затримано.
Ілюстрація REUTERS
Близько 200 рейсів в суботу були скасовані у двох міжнародних аеропортах Шанхаю Пудун і Хунцяо через тривалі проливні дощі, повідомляє Прайм "з посиланням на видання Shanghai Daily.
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Згідно з наявною інформацією, були скасовані 101 міжнародний і 92 внутрішніх рейсу, ще 64 рейси затримані.
Зазначається, що через скасування і затримки рейсів пропускна здатність двох аеропортів в суботу може бути скорочена майже на 50%.
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