У Шанхаї через проливні дощі скасували майже 200 авіарейсів

Близько 200 рейсів в суботу були скасовані у двох міжнародних аеропортах Шанхаю Пудун і Хунцяо через тривалі проливні дощі, повідомляє Прайм "з посиланням на видання Shanghai Daily.

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Згідно з наявною інформацією, були скасовані 101 міжнародний і 92 внутрішніх рейсу, ще 64 рейси затримані.

Зазначається, що через скасування і затримки рейсів пропускна здатність двох аеропортів в суботу може бути скорочена майже на 50%.