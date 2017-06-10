Завтра з Києва до Перемишля вирушає перший "безвізовий поїзд"

У неділю, 11 червня, з Києва до Перемишля вирушить перший «безвізовий поїзд», на якому здійснять символічну першу безвізову подорож до ЄС 40 людей: громадські активісти, аналітики, експерти митці і журналісти.

Про це повідомляє «Європа без бар’єрів».

Перед відправленням поїзда на Центральному залізничному вокзалі Києва відбудеться «церемонія прощання з візовим режимом», під час якої з короткими промовами виступлять: віце-прем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Польща в Україні Ян Пєкло, голова відділу преси та інформації Представництва ЄС в Україні Юргіс Вілчінскас.

Метою подорожі є символічний акт першого перетину кордону з ЄС за безвізового режиму, а також публічне обговорення і рефлексія питань свободи пересування в сучасному світі, шляху України до безвізового режиму, значення його набуття.

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Під час зупинки у Львові до учасників подорожі приєднаються відомі львів’яни.

По прибуттю до Перемишля на залізничному вокзалі відбудеться прес-конференція, у якій візьмуть участь, окрім пасажирів поїзда, польські громадські діячі, інтелектуали, дипломати з обох сторін, зокрема, Посол України в Республіці Польща Андрій Дещиця та екс-депутат Європарламенту і громадський діяч Павєл Залєвський.

Нагадаємо, що рішення Європейського Союзу про надання громадянам України безвізового режиму набуде чинності у ніч з 10 на 11 червня 2017 року.