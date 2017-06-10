Україна веде переговори з ЄС про скасування плати за роумінг

Президент України Петро Порошенко заявляє про початок переговорів з керівництвом та лідерами країн-членів ЄС про скасування плати за роумінг для українців, які подорожують Європою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив сьогодні під час урочистих заходів в Києві з нагоди запровадження безвізового режиму для України з боку ЄС.

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«Можу навіть відкрити ще одну приємну новину. В моїх переговорах з керівництвом Євросоюзу і лідерами країн-членів ми розпочали боротьбу за скасування плати за роумінг для українців на території Євросоюзу», - зазачив глава держави.

За словами президента, українська влада працює над тим, щоб безвізові поїздки до Євросоюзу стали доступними для більшої кількості українців.

«Ми відкриваємо відносно недороге залізничне сполучення, здешевлюємо авіаційні перельоти, залучаючи лоукости і знижуючи квитки традиційних компаній», - додав президент.

Як відомо, у неділю, 11 червня 2017 року, починаючи з 00 годин, набирає чинності рішення ЄС про безвізові поїздки для громадян України.