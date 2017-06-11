З Києва до польського Перемишля урочисто вирушив перший безвізовий потяг (фоторепортаж)

З Києва до польського Перемишля вирушив перший безвізовий потяг, яким подорожує група з понад 40 українських активістів, експертів, аналітиків, митців і журналістів.

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Як передає кореспондент УНІАН, проводжали потяг з Центрального залізничного вокзалу Києва представники українського уряду та іноземні дипломати.

Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе розповіла, що корифеї української культури та представники громадянського суспільства вирушили до Польщі, щоб перевірити, як у перший день працює перетин кордону з Європейським Союзом, який на її думку "зараз залишиться виключно кордоном, а не бар'єром".

"З сьогоднішньої ночі ми маємо можливість бачити на свої очі і пересвідчуватися, яка є Європа, вчитися там практик, приносити їх додому, змінювати нашу державу на краще, і я переконана, те, що цей безвізовий потяг їде, і що ми отримали такий безвіз, це насамперед визнання того, що ми зробили ті реформи, які нам бути потрібні", - заявила віце-прем'єр.

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Своєю чергою, посол Республіки Польща в Україні Ян Пєкло сказав, що Україна заслужила на запровадження безвізового режиму. За його словами, сьогодні ЄС відкриває європейський простір для України. "Я думаю, що вам треба було дати безвізовий режим роки тому назад", - сказав дипломат.

Він сказав, що щасливий сьогодні проводжати поїзд до Перемишля. "Запрошую вас до Польщі, запрошую всіх (користуватися) безвізовим режимом", - додав він.

Також він нагадав, що процедури перевірки громадян під час перетину кордону, які стосуються питання безпеки, зберігаються. Зокрема, перевіряються біометричні паспорти.

Керівник відділу преси та інформації Представництва Європейського Союзу Юргіс Вільчинскас наголосив, що "безвіз створить більше свободи для українців відвідати Європейський Союз".

Він нагадав, що окрім країн-членів ЄС, безвіз поширюється ще і на декілька інших країн, які входять до Шенгенської зони, а саме на Ісландію, Норвегію, Швейцаріїю та Ліхтенштейн.

За його словами, налагодження бізнес-контактів та здійснення студентських обмінів сприятиме "великому прориву".

Як повідомляв УНІАН, відсьогодні, 11 червня, набуло чинності рішення Ради Європейського Союзу про запровадження безвізового режиму для короткострокових поїздок громадян України до 30 країн Євросоюзу та Шенгенської зони.