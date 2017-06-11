Українцям обіцяють нові потяги до країн Євросоюзу

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе повідомила, що з 1 серпня почне курсувати поїзд «Київ-Краків».

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Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала журналістам під час супроводження першого «безвізового» потяг з Києва до польського Перемишля.

«З 1 серпня починає курсувати потяг «Київ-Краків»... тобто, додаються і додаються надалі поїзда, будуть з'єднувати нас з країнами Європейського Союзу. І ми бачимо, що є також зацікавленість і у наших партнерів», - заявила Климпуш-Цинцадзе.

Також вона зазначила, що нещодавно відбулося засідання спільної міжурядової українсько-чеської комісії. На засіданні представники Чехії повідомили, що «так само зацікавлені в тому, щоб ми продовжили своє залізничне сполучення в Чеську Республіку».

Як сообщл УНІАН, у грудні 2016 року був запущений швидкісний потяг категорії "Інтерсіті+" Київ - Львів - Перемишль (Польща).

12 червня 2017 року запускають поїзд сполученням Ковель (Волинська область) – Хелм (Польща).