"Безвізовий поїзд" з українцями прибув до Польщі

У перший день запровадження безвізового режиму з країнами Шенгенської зони з Києва в польський Перемишль вирушив черговий "Інтерсіті", пише 24 канал.

Серед пасажирів – українці, які їдуть в Європу без віз. Вперше.

Потяг з Києва відправився ще о 7:00. В кінцевий пункт – Перемишль – він прибув о 14 годині. Зустрічала його місцева влада, а також представники українського диппредставництва, в тому числі посол України в Польщі Андрій Дещиця.

. #безвізовийпоїзд вже в Перемишлі! Вітаємо в Польщі, вітаємо в Європі! pic.twitter.com/xhUjFQvy2j — Andrii Deshchytsia (@ADeshchytsia) June 11, 2017

Знайшлося в цьому поїзді і місце для романтики.

Нагадаємо, вночі, 11 червня, безвізовий режим для України вступив в дію. Відтепер українці без віз можуть відвідувати майже всю Європу при наявності біометричного паспорта. Після запровадження безвізового режиму для українців відкрилися кордони 30 країн.