"Безвізовий поїзд" з українцями прибув до Польщі

16:14, 11 червня 2017
Транспорт/Звя'зок
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Зустрічала його місцева влада, а також представники українського диппредставництва, в тому числі посол України в Польщі Андрій Дещиця.

фото УНІАН

У перший день запровадження безвізового режиму з країнами Шенгенської зони з Києва в польський Перемишль вирушив черговий "Інтерсіті", пише 24 канал.

Серед пасажирів – українці, які їдуть в Європу без віз. Вперше.

Потяг з Києва відправився ще о 7:00. В кінцевий пункт – Перемишль – він прибув о 14 годині. Зустрічала його місцева влада, а також представники українського диппредставництва, в тому числі посол України в Польщі Андрій Дещиця.

Знайшлося в цьому поїзді і місце для романтики.

Нагадаємо, вночі, 11 червня, безвізовий режим для України вступив в дію. Відтепер українці без віз можуть відвідувати майже всю Європу при наявності біометричного паспорта. Після запровадження безвізового режиму для українців відкрилися кордони 30 країн.

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Теги: #безвізовий поїзд#безвізовий режим для України#безвізовий режим у дії