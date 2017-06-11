Європа поруч: завтра стартує потяг на Холм, - нардеп Дубневич

12 червня стартує потяг на Холм. Це один з ключових кроків у міждержавній програмі по створенню транснаціональних коридорів, вважає голова Комітету Верховної Ради з питань транспорту Ярослав Дубневич.

«Першим кроком був запуск швидкісного потяга «Інтерсіті +» у грудні минулого року, в підготовці якого взяли участь, зокрема, Транспортний Комітет ВР, КМУ, ПАТ

«Укрзалізниця», а також – Комітет інфраструктури Сейму Республіки Польща, представники польської влади, Польська залізниця, прикордонні та митні служби обох країн. А сьогодні – в день старту безвізу для України – саме цей маршрут було обрано як перший безвізовий залізничний маршрут з України до Польщі, що вважаю дуже символічним»,- підкреслив Дубневич.

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За оцінкою фахівця, маршрут до Перемишля продемонстрував надвисоку зацікавленість і українців, і поляків: за неповні півроку було перевезено понад 25 тисяч пасажирів.

«Потяг з України до Холма, який вперше піде цим маршрутом 12 червня – що майже водночас з початком безвізу,– це жива й справжня євроінтеграція, яка втілюється на практиці. Європа стає все ближчою, вона вже поруч»,- вважає нардеп Дубневич.

За даними голови Комітету ВР, міжнародний маршрут Ковель-Холм №751/752 – це продовження внутрішньоукраїнського маршруту № 84 Одеса-Ковель з адаптацією для пересадки пасажирів. До польського міста можна дістатись менш, ніж за три години.

Вартість проїзду з Ковеля до Холма – 200 грн, з Одеси, або Вінниці – 500 грн. До Польщі курсуватиме рейковий автобус серії PESA 63OM у складі двох вагонів другого класу на 187 місць, повідомив з посиланням на «Укрзалізницю» Ярослав Дубневич.

За словами нардепа, наступним за маршрутом Ковель-Хелм стане маршрут між Львовм та Краковом, який планується відкрити 1 серпня, а також ціла низка інших проектів.

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«Наразі ведемо перемовини про якнайшвидше відкриття залізничних маршрутів між Україною, Румунією, Угорщино та Словаччиною,- повідомив Дубневич.- І це лише добрий початок. Переконаний, що нашій державі вдасться увійти у європейську спільноту на паритетних умовах».

За інформацією Ярослава Дубневича, поїзди на Польщу та інші сусідні європейські країни стануть свого роду тестовими для заміру зацікавленості потенційних пасажирів та можливостей національних залізниць під час підготовки найпотужнішого транспортного проекту "Київ-Варшава-Париж".