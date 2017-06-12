"Укрзалізниця" днями запустить прямий потяг до Болгарії

Із 15 червня "Укрзалізниця" запустить прямий потяг сполученням Львів - Варна. Про це на сторінці у Facebook повідомив голова правління компанії Войцех Балчун.

Читайте такожУ Кабміні розповіли, коли визначиться доля Балчуна на посаді голови "Укрзалізниці""Сьогодні Укрзалізниця поєднує Київ з п'ятьма столицями наших західних сусідів: Прагою, Братиславою, Будапештом, Варшавою, Бухарестом. Стартує потяг Ковель-Холм, а з 15 червня ми запускаємо сполучення Львів-Варна, який пройде також через Івано-Франківськ та Чернівці. Це має зробити зручнішими поїздки наших громадян на пляжі сонячної Болгарії", - написав Балчун.

Крім того, незабаром повинна почати курсувати друга пара поїздів Hyundai Rotem у сполученні Київ-Перемишль, маршрут котрого пройде через Вінницю, Хмельницький та Тернопіль.

"Зараз працюємо над тим, щоб вже з грудня цього року запрацювало безпересадкове сполучення Київ-Відень", - підсумував Балчун.