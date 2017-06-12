"Укрзалізниця" запустила потяг Ковель-Хелм

Акціонерна держкомпанія «Укрзалізниця» запустила потяг сполученням Ковель (Волинська обл.) – Хелм (Польща). Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні з Ковеля до польського міста Хелм вирушив перший міжнародний рейковий автобус.

Читайте також"Укрзалізниця" днями запустить прямий потяг до БолгаріїУ перший рейс його проводжали представники керівництва «Укрзалізниці», генконсул Польщі у Луцьку Вєслав Мазур, директор регіональної філії «Львівська залізниця» Іван Груник, голова Волинської ОДА Володимир Гунчик та народний депутат Ярослав Дубневич.

Генконсул Польщі у Луцьку Мазур наголосив, що такі кроки є обопільно корисними для двох країн.

«Вперше за 25 років історії України у грудні минулого року запустили Інтерсіті сполученням Київ-Перемишль, і ми побачили, що на нього є шалений попит. Сьогодні вирушає рейковий автобус з Ковеля до Хелма. Ми розглядаємо питання запуску міжнародних поїздів, щоб охопити інші напрямки. І це вже буде у найближчі перспективі», - зазначив під час урочистої церемонії прибуття потяга на вокзал Ковеля член правління «Укрзалізниці» Сергій Михальчин.

З Хелма є зручні пересадки в такі польські міста як Варшава, Люблін, Жешув та Замосць.

Сучасний рейковий автобус виробництва польського концерну PESA курсуватиме щодня, відправлятиметься з Ковеля об 11.53, орієнтовний час в дорозі — 2 години. Поїзд у складі двох вагонів розрахований на 192 місця. Обслуговують пасажирів стюарди, які володіють польською мовою.