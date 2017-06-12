Балчун заявив, що готовий продовжити працювати на посаді голови "Укрзалізниці"

Глава акціонерної компанії "Укрзалізниця" Войцех Балчун заявив, що у разі схвалення Кабінетом міністрів питання про продовження його контракту, готовий продовжити працювати на посаді голови "Укрзалізниці". Про це він заявив на прес-конференції.

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"Як бачите, я працюю кожен день інтенсивно, і це найкраща відповідь на поставлене запитання", - сказав Балчун, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, чи є у нього бажання працювати далі у разі схвалення звіту Кабміном.

При цьому Балчун зазначив, що питання про продовження його контракту має вирішити уряд, попередньо заслухавши звіт про результати роботи правління "Укрзалізниці".

"Як заявив прем'єр, ми готуємося до звіту на Кабміні, він оцінить нашу роботу і в залежності від результатів оцінки буде вирішуватися це питання", - сказав Балчун.

Глава "Укрзалізниці" також повідомив, що почав звітувати про виконану роботу на своє сторінці в Facebook.

"Я особисто вже почав звітувати на своїй сторінці в Facebook. І щодня буду інформувати, що вийшло, а що ні. Однак можу сказати, що в надзвичайно складних умовах нам вдалося зробити дуже багато", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Балчун був призначений на посаду голови "Укрзалізниці" за результатами відкритого конкурсу розпорядженням Кабінету міністрів від 20 квітня 2016 року.

З кінця 2016 року міністр інфраструктури Володимир Омелян неодноразово звинувачував Балчуна в непрофесіоналізмі і повільному реформування компанії. В ході засідання уряду 25 січня між Омеляном і прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом відбулася дискусія з приводу проблемних питань реформування "Укрзалізниці" та діяльності її керівника Балчуна.

Гройсман заявив, що Кабінет міністрів прийняв рішення про підпорядкування "Укрзалізниці" безпосередньо уряду, щоб не допустити перетворення компанії в заручницю особистих відносин і амбіцій чиновників різних рангів. При цьому Омелян наполягав на перегляді рішення уряду про виведення "Укрзалізниці" з підпорядкування Мининфрастуктуры та передачу в управління Міністерству економічного розвитку і торгівлі. Також він заявив про намір оскаржити це рішення в суді.

У свою чергу, Гройсман запропонував провести "авторитетний" аудит діяльності Балчуна на посаді голови "Укрзалізниці", за підсумками якого прийняти відповідні кадрові рішення.