ЄБРР виділить "Укрзалізниці" гривневий кредит на закупівлю вагонів

Європейський банк реконструкції і розвитку та Європейський інвестиційний банк виділять акціонерній держкомпанії «Укрзалізниця» кредит у гривні, еквівалентний 150 млн дол., на закупівлю вагонів.

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Про це в коментарі УНІАН повідомив голова правління «Укрзалізниці» Войцех Балчун.

«Ми домовилися з ЄБРР (про кредит - УНІАН), і дуже важливо, що вони виділять суму в 150 млн дол. у національній валюті...», - сказав він.

За словами Балчуна, раніше ЄБРР відкрив для «Укрзалізниці» кредитну лінію, проте був змушений закрити її.

«Нам необхідно було пройти тривалий процес, бо ця кредитна лінія була відкрита в 2009 році. Відтоді змінилася ситуація і в Україні, і в ЄБРР, тому той проект було закрито й відкрито нове інвестиційне завдання для «Укрзалізниці», - сказав Балчун.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова правління «Укрзалізниці» Войцех Балчун заявляв, що Європейський банк реконструкції і розвитку і Європейський інвестиційний банк вивчають можливість кредитування акціонерної держкомпанії «Укрзалізниця» в гривні.

Довідка УНІАН. «Укрзалізниця» є публічним акціонерним товариством, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, що здійснюються усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця посідає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії й Індії.

2015 рік «Укрзалізниця» завершила зі збитком 16 млрд грн, зумовленим переважно курсовими коливаннями гривні щодо основних валют. У 2016 році компанія вийшла на показники прибутковості. Чистий прибуток «Укрзалізниці» становив 303 млн грн.