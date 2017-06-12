Пасажиропотік між Україною та ЄС в перший день безвізу зріс на 7%

У першу добу дії безвізового режиму між Україною та Європейським Союзом (11 червня) загальна кількість пасажирів, які перетнули митний кордон, становить 53 428 осіб, що на 7% більше середньодобового показника в 2017 році.

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Про це повідомляється на сайті Державної фіскальної служби.

Найбільше пасажирів виїхало за кордон в зоні діяльності Львівської митниці – 25 031 людина при середньодобовому показнику з цієї митниці в 23 680 осіб, а також Закарпатської митниці – 17 961 осіб при середньодобовому показнику 14 009 осіб.

Крім того, в митних пунктах між Україною і ЄС здійснено митне оформлення 16 263 легкових і 2338 вантажних автомобілів. Порівняно із загальними середньодобовими показниками 2017 року їх кількість зросла на 16% і 18% відповідно. Середньодобовий показник митного оформлення легкових авто становив – 13 991 автомобіль, вантажних – 1982.

Як повідомляв УНІАН, 11 червня вступило в силу рішення Ради Євросоюзу про введення безвізового режиму для короткострокових поїздок громадян України в 30 країн ЄС та Шенгенської зони.

Станом на ранок понеділка, 12 червня, майже 1,9 тисячі українців перетнули державний кордон з країнами ЄС без віз.