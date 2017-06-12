"МАЗ" виграв тендер на поставку "Київпастрансу" 100 автобусів

Компанія "МАЗтранссервіс", офіційний дилер Мінського автомобільного заводу в Україні, виграла тендер на поставку комунальному підприємству "Київпастранс" 100 автобусів з низьким рівнем підлоги на загальну суму 528,9 мільйона гривень.

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Про це повідомляється на сайті електронної системи публічних закупівель Prozorro.

Згідно з оприлюдненими даними, "МАЗтранссервіс" за результатами тендеру підпише з "Київпастрансом" контракт на поставку до 29 грудня 2017 року 70 низькопольних 12-метрових автобусів МАЗ-203 за 323,8 мільйона гривень, а також 30 низькопольних МАЗ-215 довжиною 18,5 метра за 205 мільйонів гривень.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня компанія "Богдан Моторс", що входить до корпорації "Богдан" виграла тендер на поставку комунальному підприємству "Київпастранс" 60 тролейбусів з низьким рівнем підлоги на загальну суму близько 500 мільйонів гривень.

Мінський автомобільний завод - керуюча компанія холдингу "БелавтоМАЗ" - білоруська автомобілебудівна компанія, що спеціалізується на випуску великовантажної автомобільної, а також автобусної, тролейбусної та причіпної техніки.