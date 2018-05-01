Безвіз: новим потягом до Польщі за кілька годин

На другий день дії безвізу з Євросоюзом, в Україні з’явився ще один інструмент для міжнародних подорожей - двовагонний поїзд (рейковий автобус) міжнародного сполучення. У перший свій рейс – з волинського міста Ковель до польського міста Хелм - він вирушив 12 червня.

Рейковий автобус «Ковель-Хелм» - це поїзд у складі двох вагонів ІІ класу, розрахований на 192 місця, 5 з яких передбачено для обслуговуючого персоналу (стюарди володіють польською мовою). Як запевнили очільники «Львівської залізниці», якщо буде великий попит на перевезення на цьому напрямку, «Укрзалізниця» залучатиме інший рухомий склад. А поки що два вагони курсуватимуть щодня. Потяг відправлятиметься з Ковеля об 11:53. Орієнтовний час прибуття до Хелма становить 13:41 (за польським часом). У зворотному напрямку з Хелма поїзд вирушає о 14:51 і, згідно з графіком, прибуватиме до Ковеля о 18:40.

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Вартість квитка, який вже можна придбати у касах міжнародного сполучення, становить 203,7 грн. Щоправда, послуга бронювання та купівлі квитків онлайн на рейкобус, наразі не працює.

Потяг виробництва польського концерну Pesa приємно вразив комфортом і зручністю. Висувні широкі сходи при посадці у вагон, світлові табло у вагонах, де біжучий рядок інформує про рух потягу, наближення пунктів пропуску та умови перетину кордону, зручні просторі туалети, кнопка для виклику стюарда, комфортабельні крісла. У таку спеку особливо приємною була наявність кондиціонера. Залізничники також запевнили, що у холодний час вагони будуть обігріватися.

На жаль, наразі пасажирам не доводиться розраховувати на обіцяний Wi-Fi: мовляв, якщо до кордону з Польщею бездротовий Інтернет обов‘язково буде у вагонах, то після перетину кордону Wi-Fi поки що не передбачений. У реальності бездротовий Інтернет був відсутній під час всього маршруту – від Ковеля до Холма. Також варто врахувати, що розеток для підзарядки телефонів та гаджетів у вагонах взагалі немає.

Крім того, пасажири цього рейкового автобуса не зможуть під час руху придбати каву чи мінералку, не кажучи вже про повноцінний «перекус» - буфет у двовагонному потязі не передбачений.

Розчарує він і потенційних «човників»: провезти контрабанду цигарок або горілки тут не вдасться. Вагони обладнані камерами відеоспостереження, а всі конструктивні отвори опломбовані відповідними пломбами. Як запевнили українські прикордонники, «поза пильним оком митників і прикордонників навіть миша нелегально кордон не перетне». А виявлених контрабандистів погрожують висаджувати у пункті пропуску «Ягодин».

Новий маршрут «Ковель – Хелм», насамперед, розрахований на тих, хто цінує свій час і комфорт, адже зупинки на проміжних станціях не передбачені. Попри те, що митний і прикордонний контроль здійснюється не так, як у поїзді «Інтерсіті» «Київ – Перемишль» (під час руху), а у пунктах пропуску - на українській стороні в «Ягодині», на польській – у «Дорогуську» - багатогодинних простоювань у чергах на кордоні немає. Планується, що перевірки триватимуть 30 хвилин на українській стороні та годину – на польській.

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За словами очільника «Львівської залізниці» Івана Груника, такі часові рамки передбачено, у тому числі, зважаючи на розрахунки графіку руху потягу. «Він узгоджувався, зокрема, для зручних пересадок на інші поїзди», - розповів директор регіонального філіалу «Укрзалізниці» «Львівська залізниця».

Так, наприклад, існує можливість пересадки пасажирів з поїздів №667 «Чернівці – Ковель», або №97 «Київ – Ковель», або №83 «Одеса – Ковель», а назад з Хелма можлива пересадка на поїзд №98 «Ковель – Київ» та приміські поїзди, які відправляються з Ковеля ввечері.

Загалом, ті пасажири, які вирішать скористатися маршрутом «Ковель – Хелм», залишаться у виграші: в Хелмі на них також чекає зручна пересадка в такі міста як Варшава, Люблін, Замость та Жешув. Тобто, швидко дістатися можна буде майже в усі куточки Польщі.

Генконсул України в Любліні Василь Павлюк запевняє, що поляки також зацікавлені у відкритті швидкісних, комфортабельних транспортних сполучень з Україною.

Але, за словами начальника служби приміських пасажирських перевезень «Львівської залізниці» Сергія Перерви, на перший рейс з Ковеля до Хелма було продано 37 квитків, у зворотному напрямку – всього 3 квитки.

Одна з пасажирок рейкобуса, 57-річна мешканка Ковеля Галина Мазур, яка придбала квиток №22 на даний рейс, розповіла, що «мріяла поїхати туристом до Польщі на кілька днів, однак багатогодинні черги на кордонах були некомфортні». Саме тому вона скористалася можливістю «за дві години з комфортом дістатися Польщі».

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Втім, зараз не слід зважати на невелику кількість проданих квитків. «Інтерсіті» до польського Перемишля теж не відразу став популярним. «У грудні минулого року «Інтерсіті» вирушив за маршрутом «Київ – Львів – Перемишль». Зараз ми бачимо який на нього шалений попит. Це був перший крок. Сьогодні запускаємо рейковий автобус з Ковеля до Хелма, на черзі - нові проекти, які дадуть можливість громадянам України швидко і комфортно подорожувати за кордон», - зазначив член правління ПАТ «Укрзалізниця» Сергій Михальчук.

Так, з 1 серпня почне курсувати потяг «Київ-Краків». А у вересні планується запуск поїзда з Мукачева в угорський Дебрецен з перспективою його продовження до Будапешта. І ще більше українців зможуть відчути на собі, що безвіз – діє!

Ксенія Нестеренко