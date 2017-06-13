"Київстару" продовжили ліцензію на зв'язок відразу до 2032 року

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), продовжила термін дії ліцензії на радіорелейний зв'язок найбільшого українського оператора мобільного зв'язку "Київстар" до 2032 року.

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Як повідомляється на сайті регулятора, відповідне рішення комісія прийняла на сьогоднішньому засіданні.

"Комісія видала і продовжила термін дії ліцензій на користування РЧР (радіочастотним ресурсом - УНІАН) України компанії "Київстар"... з 27.09.2017 за 26.09.2032 в 25 регіонах України", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, "Київстар" у 2016 році збільшив чистий прибуток на 19,6% порівняно з 2015 роком – до 3,08 мільярда гривень, а чистий дохід – на 11%, до 14,96 мільярда гривень.

Компанія "Київстар" заснована в 1994 році, надає послуги мобільного, фіксованого зв'язку та широкосмугового доступу в Інтернет. Акціонером "Київстару" є холдинг з російськими коренями VEON (VimpelCom).