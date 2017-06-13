Новий український літак Ан-132D дебютує на міжнародному авіасалоні у Франції

ДП «Антонов» візьме участь у 52-му міжнародному аерокосмічному салоні International Paris Air Show, який пройде в Ле Бурже в період з 19 по 25 червня 2017 року.

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Про це компанія повідомила на своїй сторінці у Facebook.

У компанії зазначили, що вперше на міжнародному рівні презентують літак Ан-132Д, який є прототипом перспективного багатоцільового транспортного літака Ан-132.

Новий український літак буде представлений в програмі демонстраційних польотів виставки 19 та 21 червня 2017 року, а також на статичній стоянці.

Як повідомляв УНІАН, держпідприємство «Антонов» - єдиний в Україні виробник авіатехніки, 20 грудня представив перший зразок нового транспортного літака Ан-132. Замовником і партнером у реалізації цього літака виступила Саудівська Аравія.

Особливістю літака є його пристосованість до експлуатації в різних кліматичних умовах, особливо в умовах спекотного клімату, на високогірних і непідготовлених аеродромах. Вантажопідйомність АН-132 становить 9200 кг, довжина – 24,6 метра, висота – 8,8 метра, розмах крила – 29 метрів.

31 березня, відбувся перший політ літака-демонстратора Ан-132Д. Політ проходив за маршрутом аеродром "Святошин" (м. Київ) – аеродром "Київ-Антонов" (смт Гостомель).