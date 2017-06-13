Генпрокуратура обшукує "Укрзалізницю" через масштабні розкрадання

Генеральна прокуратура України обшукує будівлю ПАО "Укрзалізниця" за адресою Тверська, 5. Про це Еспресо.TV розповіла прес-секретар генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган.

"На місці працюють слідчі, можу підтвердити, що проходять обшуки, вручається підозра. Тверська, 5, "Укрзалізниця", - розповіла Сарган.

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Водночас заступник начальника відділу процесуального керівництва ГПУ Олександр Цилюрик в ефірі телеканалу NewsOne повідомив, що обшуки проводяться через розкрадання великої суми коштів підприємства.

"Проходить обшук із метою фіксації кримінального правопорушення, що стосується розтрати коштів ПАТ у особливо великих розмірах. Одному з керівників локомотивного господарства оголошено підозру, однак, оскільки він відсутній, повідомлення про підозру передано одному з членів правління", - сказав Цилюрик.

За словами представника ГПУ, в кримінальному провадженні вивчаються розкрадання на сотні мільйонів гривень, а в рамках зазначеного оголошення підозри фігурує сума в 12 мільйонів гривень.

"По епізоду, за яким висунуто підозру, було закуплено за сприяння вказаного керівника в юридичної особи продукцію неналежної якості, що не могла бути використана в ремонті рухомого складу" - сказав Цилюрик.

Заступник начальника відділу ГПУ уточнив, що ці закупівлі здійснювалися в 2015-2016 роках.

Згідно з даними веб-сайту "Укрзалізниці", заступниками начальника зазначеного департаменту є Ігор Режило та Віктор Лесик.