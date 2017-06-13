У Києві пошкодили магістральні інтернет-кабелі

Вночі 13 червня невідомі підпалили шини в двох телеком-колодязях під Південним мостом у Києві. У результаті до вечора 13-го червня в більшості населених пунктів України може тимчасово зникати зв'язок і доступ в інтернет, повідомляє видання Internetua.

В колодязях знаходяться кабелі і магістральних операторів, у яких провайдери орендують канали.

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Відновлювальні роботи ще не завершилися. На місці події зібралися технічні фахівці "Укртелекому", "Датагруп", "Волі", "Адаманту", "Українських комунікацій", "Фрінету", Dest, Ipnet.

Серед версій - диверсія. У компаніях припускають, що телекомунікаційні колодязі підпалили навмисно - туди кинули шини, які горіли близько півтора годин.

За оцінками опитаних провайдерів, кожному з них завдано збитків на 15-20 тис. грн. Ця сума включає тільки прямі витрати на відновлення, нові кабелі, роботу співробітників. Непрямий збиток може бути значно більшим: корпоративні клієнти можуть виставити рахунки за те, що не було зв'язку.

Також наголошується, що Кіберполіція повідомила, що у зв'язку з пошкодженням мережевого обладнання магістрального інтернет-провайдера на Південному мосту в Києві її сайт припинив роботу. Зараз, утім, ресурс вже доступний.