Знайшли "чорну касу": керівників філії "Укрзалізниці" викрили в систематичному отриманні хабарів

Оперативники Служби безпеки України спільно з прокуратурою Києва викрили окремих керівників філії «Енергозбут» ПАТ «Укрзалізниця» на систематичному отриманні хабарів з підприємців.

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Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, правоохоронці встановили, що чиновники розробили корупційний механізм надання послуг комерційним структурам.

Згідно з ним занижувалися реальні обсяги спожитої клієнтами електроенергії. Лише третина обсягів сплачувалася офіційно на рахунки «Енергозбуту», третина надходила зловмисникам в якості хабара, решта економилася підприємцями. За офіційними даними, тарифи філії «Енергозбут» були нижчі, ніж розцінки обленерго.

«Оперативники спецслужби затримали у Вінниці начальника регіонального вузла та одного з керівників київського підрозділу «Енергозбуту» під час отримання 250 тис. грн від бізнесмена за укладання корупційної угоди на постачання електроенергії», - йдеться у повідщомленні.

Зазначається, що під час обшуків у центральному офісі філії «Енергозбут» в Києві, структурних підрозділах у Вінницькій області та за місцями проживання фігурантів справи, було виявлено документацію, яка підтверджує функціонування у філії ПАТ «Укрзалізниці» сталої структурованої системи одержання хабарів у особливо великих розмірах. В одного із затриманих зловмисників правоохоронці вилучили так звану «чорну касу» «Енергозбуту» на майже 1 млн грн та «чорну» бухгалтерію з обліку отриманих коштів.

«У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення організаторів та учасників корупційного механізму в керівництві ПАТ «Укрзалізниця» та філії «Енергозбут», - додали в прес-центрі.

Також повідомляється, що за матеріалами СБУ буде ініційовано проведення ревізії фінансово-господарської діяльності Філії «Енергозбут» та енергоаудиту ПАТ «Укрзалізниця».

Як повідомляв УНІАН, 13 червня Генеральна прокуратура України проводила слідчі дії в компанії «Укрзалізниця» щодо розтрати матеріальних цінностей і грошових коштів компанії одним із керівників департаменту локомотивного господарства.