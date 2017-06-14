В Україні хочуть зменшити швидкість руху на дорогах міст до 50 км/год

Максимально допустиму швидкість руху на дорогах у населених пунктах варто знизити з 60 до 50 кілометрів за годину. Про це заявив в.о. голови "Укравтодору" Славомір Новак під час засідання Кабінету міністрів, передає "Українська правда".

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"Усі європейські країни згодні в одному, що першочерговим ворогом пішоходів, а також водіїв на дорогах є швидкість. Настає час, коли потрібно почати говорити про збільшення штрафів за швидкість й зниження швидкості у містах із 60 до 50 км на годину", - сказав він.

"В європейських містах є 50 км за годину, а в особливих пунктах є 30 км за годину", - додав Новак.

Раніше ЗМІ повідомляли, що в Раді приготували новий пакет пропозицій з боротьби з пияцтвом за кермом серед українських водіїв. Так, ініціативна група нардепів пропонує ввести градацію санкцій залежно від ступеня сп'яніння. Щоб людина з вмістом алкоголю в крові 2,50 проміле несла більш жорстке покарання, ніж водій, у якого виявили, наприклад, 0,3 проміле. Зараз і того, й іншого б'ють гривнею однаково.

Також допустимий поріг алкоголю крові пропонується підняти з 0,2 до 0,5 проміле. Але не для всіх, а тільки для досвідчених водіїв.