У ЄС 15 червня скасують плату за роумінг

На території Європейського Союзу з 15 червня буде скасована плата за роумінг.

Відповідну заяву зробили президент Європарламенту Антоніо Таяні, прем'єр-міністр Джозеф Мускат – від імені головуючої в Раді ЄС Мальти і президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер.

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"Європейський Союз - це об'єднання людей і полегшення їхнього життя. Кінець плати за роумінг - це справжня історія європейського успіху. Відтепер громадяни, які подорожують в межах ЄС, зможуть дзвонити, писати sms та з'єднуватися на своїх мобільних пристроях за тією ж ціною, яку вони платять вдома. Скасування плати за роумінг є одним з найбільших і найбільш відчутних успіхів ЄС", - йдеться в заяві.

Інститути ЄС працювали над цим питанням протягом 10 років.

"Плата за роумінг тепер в минулому. Вже завтра ви зможете залишатися на зв'язку під час подорожі по ЄС і платити ту ж ціну, що і вдома", - йдеться в спільній заяві Таяні, Мускату і Юнкера.

Як повідомляв УНІАН, Україна також веде переговори з ЄС про скасування плати за роумінг.