Скоротити смертність у ДТП на 50%: Кабмін затвердив стратегію підвищення безпеки на дорогах

Кабінет міністрів України затвердив стратегію підвищення рівня безпеки на дорогах на 2018-2020 роки, яка дасть змогу на 50% скоротити смертність на дорогах.

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Відповідну постанову було прийнято на засіданні уряду в середу.

«Спільно з «Укравтодором» ми розробили план дій, який ґрунтується на Стратегії безпеки руху - 2020. Сюди входять інженерні стандарти - стандарти проектування будівництва і безпеки на дорогах, порятунок - швидка медична допомога після аварії, правоохоронний контроль - контроль швидкості, технічного стану транспортного засобу, навчання - формування поведінки водіїв і пішоходів. До 2020 року ми повинні мінімум на 50% скоротити смертність на дорогах», - сказав міністр інфраструктури Володимир Омелян, представляючи постанову.

За його словами, смертність на дорогах в Україні залишається найвищою серед європейських країн.

«У 2016 році ми маємо 3,5 тис. смертей на дорогах, збитки економіки - в розмірі 4 млрд грн, а це 1,5% - 2% ВВП країни. Ця статистика трохи краща, ніж у 2015 році, коли було близько 5 тис. смертей», - сказав він.

Також, міністр зазначив, що «Укравтодор» має намір за три роки побудувати 500 кільцевих транспортних розв'язок і 1000 наземних пішохідних переходів.

«Для зменшення аварійності на дорогах «Укравтодор» пропонує будівництво мінімум 500 кільцевих транспортних розв'язок замість сьогоднішніх нерегульованих перехресть. Оновлення технічних стандартів для будівництва доріг, облаштування мінімум 1000 наземних пішохідних переходів, впровадження інтелектуальних транспортних систем. Також, будівництво об'їзних доріг населених пунктів», - сказав Омелян.

Також, за словами міністра стратегія передбачає створення координаційного органу з дорожньої безпеки.

«Ми пропонуємо створити координаційний орган з дорожньої безпеки і просимо, щоб його головою став прем'єр-міністр України. Цей орган об'єднає державні органи, які залучені в систему безпеки на дорогах», - зазначив Омелян.

Також, представляючи постанову, виконувач обов'язків голови "Укравтодору" Славомир Новак зазначив, що необхідно зменшити швидкість у населених пунктах з 60 км/год до 50 км/год.

«Європейський досвід показує, що чим краще дорога, тим більше на ній смертність. Нові дороги тягнуть за собою зростання кількості ДТП. Тому необхідно збільшувати штрафи за швидкість і зменшити швидкість у населених пунктах з 60 км/год до 50 км/год», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше Державне агентство автомобільних доріг України («Укравтодор») повідомило про плани з 2017 року почати будівництво безпечних наземних пішохідних переходів для скорочення смертності на дорогах.

За даними голови Комітету Верховної Ради з питань транспорту Ярослава Дубневича, за 25 років незалежності України на дорогах загинуло близько 160 тис. осіб, понад 5 млн осіб було травмовано. Щороку на дорогах гине близько 5 тис. осіб.

За даними експертів Світового банку, травми і смерті на автошляхах в Україні завдають щорічних збитків у розмірі 5 млрд дол.