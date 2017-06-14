Кабмін хоче виділити 154 мільярди на дороги протягом трьох років

Кабінет міністрів України планує виділити 154 мільярди гривень на дорожню інфраструктуру у 2018-2020 роках. Про це заявив міністр фінансів Олександр Данилюк на засіданні уряду в середу.

Читайте такожГройсман хоче витратити 5 мільярдів від спецконфіскації на дорожні роботи

"Ми запланували стабільне фінансування дорожньої інфраструктури. За три роки на дороги планується виділити 154 мільярди гривень", - повідомив він, представляючи середньострокову бюджетну резолюцію на 2018-2020 роки.

За його словами, нові підходи до бюджету дозволять забезпечити ці кошти.

"Ми розуміємо, що дороги вимагають великих капіталовкладень і підходи до бюджету дозволяють ці кошти забезпечити", - сказав Данилюк.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів вперше за історію бюджетування в незалежній Україні затвердив середньострокову бюджетну резолюцію на 2018-2020 роки з закладеними показниками зростання економіки на 3%, 4% і 5% на наступні три роки.

Поточного року уряд має намір збільшити фінансування дорожньої інфраструктури в 3 рази порівняно з 2016 роком – до 30 мільярдів гривень.

За даними "Укравтодору", щорічна потреба у фінансуванні автодоріг в країні оцінюється не менш ніж в 60 мільярдів гривень.