"Електронтранс" виграв тендер на поставку "Київпастрансу" 7 трамваїв

Українсько-німецьке підприємство "Електронтранс" (м. Львів), що входить до складу корпорації "Електрон", виграло тендер на поставку комунальному підприємству "Київпастранс" семи трамвайних вагонів з низьким рівнем підлоги на суму 301 мільйон гривень.

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Про це повідомляється на сайті електронної системи публічних закупівель Prozorro.

Згідно з оприлюдненими даними, "Електронтранс" за результатами тендеру підпише з "Київпастрансом" контракт на поставку до 29 грудня 2017 року 7 низькопольних трамвайних вагонів довжиною понад 30 метрів.

В тендері брали участь 2 компанії - "Електронтранс" і "Торговий дім УКВЗ-Україна". Найнижчу ціну на автомобілі запропонував "Електронтранс".

Як повідомляв УНІАН, 8 червня компанія "Богдан Моторс", що входить до корпорації "Богдан" виграла тендер на поставку комунальному підприємству "Київпастранс" 60 тролейбусів з низьким рівнем підлоги на загальну суму близько 500 мільйонів гривень.