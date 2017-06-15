Крадіжка кабелю: 50 тисяч запоріжців залишилися без телефонного зв'язку

В ніч з 14 на 15 червня зловмисники вирізали і вкрали кілька відрізків мідного кабелю найбільшого оператора фіксованого зв'язку "Укртелеком" у Запоріжжі, в результаті чого близько 50 тисяч абонентів оператора в цьому місті залишилися без зв'язку.

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Про це повідомив директор з корпоративних комунікацій "Укртелекому" Михайло Шуранов на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Запорізькі злодії зустріли прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана крадіжкою многопарного (6 кабелів від 300 до 600 пар) мідного кабелю за адресою вулиця Правди, 48. Їх не зупинив навіть заварений люк... Зараз в місті без телефонного зв'язку близько 50 тисяч абонентів", - написав він.

При цьому Шуранов підкреслив, що Запорізька міськрада також залишилася без телефонного зв'язку.

За його словами, на даний час співробітники "Укртелекому" виконують відновлювальні роботи, однак поки невідомо, коли вони будуть завершені. Оператор проводить оцінку масштабів отриманого збитку.

“Роботи тільки почалися. Етапів робіт багато, нам необхідно відновлювати два прольоти каналізації. Крім нас постраждав ще один оператор (100-парний кабель). Будемо відновлювати поетапно", - сказав Шуранов в коментарі УНІАН.

Шуранов нагадав, що в поточному році кількість крадіжок кабелю оператора "Укртелеком" зросла на 60% - до близько 1 тисячі випадків.

Як повідомляв УНІАН, в ніч з 29 на 30 травня зловмисники вирізали і вкрали кілька відрізків оптичного кабелю найбільшого оператора фіксованого зв'язку "Укртелеком" в курортному районі Одеси – Аркадії, внаслідок чого 15 тисяч абонентів оператора на кілька годин втратили зв'язку і доступу в Інтернет.

При пошкодженні ліній зв'язку значна частина України залишається без доступу до Інтернету, і абоненти не зможуть телефонувати зі стаціонарних і мобільних телефонів навіть на екстрені номери (101, 102, 103, 104).

Комітет Верховної Ради з питань інформатизації та зв'язку пропонує ввести кримінальну відповідальність за пошкодження телекомунікаційних мереж, оскільки крадіжки мідного кабелю приносять галузі багатомільйонні збитки і загрожують кібербезпеки країни. Також парламентський ІТ-комітет пропонує створити реєстр краденого телекомунікаційного обладнання і на законодавчому рівні передбачити норму, що забороняє приймати багатожильний кабель у населення в точках прийому кольорового брухту.