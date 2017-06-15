Китай купить літаки Boeing майже на $6 мільярдів

Китайська China Aircraft Leasing Group Holdings Ltd уклала угоду з Boeing про купівлю 50 нових літаків моделі 737 MAX на загальну суму 5,8 мільярда доларів, повідомляє Прайм з посиланням на реліз компанії.

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"Ми раді оголосити про нашу нову співпраці з Boeing. Це велике замовлення одного з новітніх та найбільш популярних літаків буде сприяти прискоренню розширення бізнесу CALC", - наводяться в релізі слова голови компанії Майка Пуна (Mike Poon). Постачання літаків планується здійснювати поетапно до 2023 року.

Зараз парк China Aircraft Leasing Company (CALC) включає в себе 87 повітряних суден. З урахуванням укладеного контракту з Boeing, а також купівлі 89 літаків Airbus, загальна кількість суден компанії збільшиться до 2023 року до 226 літаків, або в 2,6 рази.

Лайнер 737 MAX є найшвидше продаваним літаком в історії компанії Boeing. Станом на початок березня на цю модель надійшло 3,6 тисячі замовлень від 83 замовників в усьому світі.

China Aircraft Leasing Group Holdings Ltd - китайська авіалізингова компанія. Заснована в 2006 році. Надає послуги лізингу літаків авіакомпаніям, головним чином, в материковому Китаї, а також в решті Азії і Європі.

Boeing випускає широкий спектр цивільної і військової авіаційної техніки, розробляє космічні програми. У структурі Boeing функціонують два великих підрозділи — Boeing Commercial Airplanes, що займається будівництвом цивільних літаків, Integrated Defense Systems, яке виконує космічні та військові програми. Штат співробітників, станом на кінець 2016 року, становив 150,5 тисячі осіб.