Турецький лоукостер з 14 липня відкриє рейс з Одеси до Анкари

Турецька авіакомпанія Pegasus Airlines з 14 липня відкриє прямі регулярні рейси між Одесою і Анкарою. Як повідомила УНІАН прес-секретар міжнародного аеропорту "Одеса" Оксана Болянська, рейси будуть виконуватися 4 рази на тиждень по понеділках, середах, п'ятницях і суботах.

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Виліт з міжнародного аеропорту Анкари "Эсенбога" - 1.10, з аеропорту "Одеса" – 3.35 за місцевим часом. Тривалість польоту – 1 година 25 хвилин. Рейси будуть виконуватися на літаках Boeing 737-800.

Як зазначила Болянська, "Эсенбога" рейси Pegasus з Одеси стикуються з усіма рейсами маршрутній мережі авіакомпанії.

Прес-секретар нагадала, що безвізовий режим між Україною та Туреччиною набув чинності 1 серпня 2012 року, 1 червня цього року набула чинності Угода про поїздки громадян України і Туреччини за внутрішніми паспортами у вигляді ID-карт.

За даними Болянской, авіакомпанія Pegasus Airlines заснована в 1990 році. Позиціонує себе як low-cost перевізник. Виконує польоти в 103 пункту призначення в 40 країнах світу.

Як повідомляв УНІАН, у червні Pegasus Airlines збільшила кількість рейсів між Києвом (Жуляни) і Анкарою з чотирьох до семи на тиждень.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт "Одеса" належить до групи найбільших аеропортів України і пов'язаний повітряними лініями з багатьма містами України, СНД, а також країнами Західної Європи, Азії, Африки.