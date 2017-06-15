"Укрзалізниця" з 6 липня запустить потяг Маріуполь-Харків

Публічна акціонерна компанія «Укрзалізниця» з 6 липня запустить пасажирський поїзд за маршрутом Маріуполь-Харків, повідомила прес-служба компанії.

«Укрзалізниця» продовжує розвивати залізничне сполучення з підконтрольними містами сходу України. Так, з 6 липня планується призначити поїзд Маріуполь-Харків», - йдеться в повідомленні.

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За словами голови правління «Укрзалізниці» Войцеха Балчуна, на сьогодні залізничники розробляють графік курсування цього поїзда, передбачається, що він складатиметься з 16 вагонів.

«Ми дуже добре розуміємо, наскільки важливо розвивати залізничне сполучення з Приазов'ям. Залізниця - це мало не єдиний доступний транспорт для жителів цього регіону», - цитує Балчуна прес-служба« Укрзалізниці».

У прес-службі нагадали, що з 20 червня почне курсувати потяг №192/191 Одеса–Маріуполь.

Як повідомляв УНІАН, у напрямку Маріуполя курсують поїзди №69/70 Маріуполь-Львів, №103/104 Маріуполь-Київ, №83/84 Маріуполь-Київ.