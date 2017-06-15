"Гроші є": Гройсман вимагає продовжувати будівництво мостів у Запоріжжі "відкрито і прозоро"

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час робочого візиту в Запорізьку область проінспектував хід будівництва мостових переходів через річку Дніпро в Запоріжжі.

Як передає кореспондент УНІАН, прем'єр нагадав, що в 2017 році з бюджету було виділено достатньо коштів для продовження робіт.

«У бюджеті цього року окремим рядком, як ми й обіцяли, визначили 250 млн грн на добудову цього мосту. Крім того, 100 млн, як і обіцяла, виділила місцева влада. Фактично, в доступі є 350 млн - це добрий внесок для продовження будівництва, - сказав Гройсман. - Гроші є. Моя вимога єдина - не зупиняти роботи, продовжувати будівництво і робити це абсолютно відкрито і прозоро».

Гройсман також нагадав присутнім чиновникам і журналістам, що був на зазначених об'єктах восени минулого року і, за його словами, темпи будівельних робіт є неприпустимими.

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Прем'єр-міністр зажадав від представників місцевої влади особисто інформувати його про темпи будівництва.

Як повідомляв УНІАН, проект будівництва мостових переходів через Дніпро в Запоріжжі було затверджено Державним комітетом будівництва і архітектури в 2002 році. Будівництво двох мостів, які мали з'єднати лівобережну частини міста з островом Хортиця і Хортицю - з правобережною частиною міста, планувалося здійснити до 2010 року. Однак чиновники і підрядники (яких неодноразово міняли) заявляли про проблеми з фінансуванням, через що терміни завершення робіт зміщувалися, а вартість зростала. На сьогодні виконано практично в повному обсягу тільки під'їзні шляхи до мостових переходів та транспортні розв'язки. Мостів немає - споруджено опори і незначну частину мостових конструкцій.

У травні 2014 року Управління СБУ в Запорізькій області відкрило кримінальне провадження за фактом привласнення 134 млн грн, виділених з держбюджету на будівництво мостових переходів (ч.5 ст.191 КК України - привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).