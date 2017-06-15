Афера на 100 мільйонів: СБУ викрила закупівлю чиновниками "Укрзалізниці" неякісних запчастин (відео)

Співробітники Служби безпеки України спільно з Генеральною прокуратурою викрили механізм регулярного придбання чиновниками «Укрзалізниці» неякісної продукції на майже 100 млн грн.

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Про це УНІАН повідомили в прес-центрі СБУ.

Правоохоронці встановили, що чиновники товариства регулярно закуповували контрафактні запасні частини для тягового рухомого складу.

«Співробітники спецслужби задокументували, що посадовці Департаменту локомотивного господарства сприяли закупівлі та експлуатації товариством продукції неналежної якості. Використання неякісних запасних частин виробничими підрозділами Укрзалізниці, одного з тепловозоремонтних заводів та сімома локомотивними депо призводило, зокрема, до постійного виходу із ладу десятків тепловозів та тривалих простоїв на позапланових ремонтах», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок оборудки посадовців «Укрзалізниця» не змогла забезпечити у повному обсязі перевезення продукції металургійних комбінатів. Це, відповідно, призвело до недоотримання держпідприємством прибутків, скорочення обсягів валютної виручки та зменшення надходжень до бюджетів усіх рівнів.

Під час обшуків у структурних підрозділах «Укрзалізниці» та офісах комерційних структур оперативники СБУ вилучили документацію, яка підтверджує закупівлю чиновниками неліквідних запчастин.

«У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, одному із керівників Департаменту локомотивного господарства ПАТ «Українська залізниця» повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Триває досудове слідство», - додали в прес-центрі.