Голова Житомирської ОДА вимагає до листопада завершити будівництво мосту у Рижанах

Голова Житомирської обласної державної адміністрації Ігор Гундич поставив завдання завершити до листопада цього року будівництво мосту через річку Ірша у селі Рижани Хорошівського району області.

Як передає кореспондент УНІАН, таке доручення Гундич дав сьогодні будівельникам під час робочої поїздки у Хорошівський район, де також представив нового керівника Хорошівської адміністрації Галину Ширченко.

За словами Гундича, до 1 листопада будівництво мосту через річку Ірша у селі Рижани на автодорозі М-06 має бути обов’язково завершено.

«Будівництво мосту через річку Ірша розпочато ще у 2011 році. До 1 листопада 2017 року ми завершимо роботи на цьому важливому об’єкті. Вартість проекту складає 5,8 млн гривень. Цього року з обласного бюджету вже виділено 500 тис. грн. Враховуючи суму, яка надійде з державного бюджету на ремонт об’єкту, плануємо виділити ще додатково 10% для завершення робіт», – зазначив Гундич.

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Також голова ОДА підкреслив, що згідно Стратегії сталого розвитку країни, 2017-й – це рік доріг в Україні.

«Тому увага приділятиметься не лише ремонтам доріг, а й розбудові дорожньої інфраструктури, до якої входять мости та проект Північного обходу Житомира», - сказав він.

Так, зокрема, для завершення ремонтних робіт мосту до кінця жовтня цього року підрядник ТОВ «Європлюсбуд» має облаштувати оклеювальну гідроізоляцію та підходи до мосту, покласти на ньому асфальтобетонне покриття, забезпечити укріплення конусів, тощо.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні під час робочої поїздки до Хорошівського району Гундич проінспектував, як виконуються роботи на об’єктах, які фінансуються із державного та обласного бюджетів.

Гундич ознайомився з тим, як проходить утеплення Хорошівської гімназії та наскільки активно ведеться будівництво мосту в Рижанах.

За даними прес-служби Житомирської ОДА, автомобільна дорога у Рижанах ( а/д М-06-Червоноармійськ-Нова Борова-Йосипівка), що проходить через міст, відноситься до доріг місцевого значення. Загальна довжина мосту, що ремонтується – 66,8 м.