Пасажирський поїзд "п'яти столиць" запустять до кінця року

Міністерство інфраструктури має намір запустити пасажирський потяг "п'яти столиць" за маршрутом Київ - Мінськ - Вільнюс - Рига - Таллінн до кінця 2017 року.

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Як повідомила прес-служба міністерства, про це заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян під час зустрічі з міністром транспорту і зв'язку Литви Рокасом Масюлісом.

"Ми розраховуємо, що зможемо запустити потяг «п'яти столиць» вже до кінця року, і цей маршрут користуватиметься попитом серед пасажирів", - цитує прес-служба міністра.

Омелян підкреслив важливість розвитку мультимодальних перевезень та позитивних результатів роботи поїзда «Вікінг».

«Переконаний, що поєднання технологій успішно реалізованих транспортних проектів у країнах регіонів Балтійського, Чорного та Каспійського морів дасть змогу досягти максимально успішних результатів з формування нових ефективних логістичних рішень організації перевізного процесу Європа - Азія - Європа. До кінця 2017 року заплановано завершення дослідження з організації цифрового супроводу перевезень за маршрутом поїзда «Вікінг». З ініціативи української сторони планується залучення до зазначеного проекту Грузії, Молдови та Азербайджану, і на наступному етапі Польщі, Угорщини, Словаччини», - цитує прес-служба міністра.

Як повідомляв УНІАН, 6 червня Володимир Омелян заявив, що Міністерство інфраструктури має намір запустити пасажирський потяг "п'яти столиць" за маршрутом Київ - Мінськ - Вільнюс - Рига - Таллінн.

Потяг комбінованого транспорту «Вікінг» курсує з 2003 року за маршрутом Іллічівськ (Україна) - Мінськ (Білорусь) - Драугісте (Литва). Загальна довжина маршруту становить 1766 км, час у дорозі - 52 години. Потяг з'єднує ланцюг морських контейнерних і контрейлерних ліній Балтійського регіону з аналогічною системою Чорного, Середземного і Каспійського морів.